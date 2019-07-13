شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى.. جلوبال فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى للأسبوع الثالث، بحجم تداول بلغ 78.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 384 مليون جنيه، أعقبه "حديد عز" بحجم تداول بلغ 25.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 232.9 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث " القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 57 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 222.6 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 315.4 مليون ورقة وبقيمة تداول 216 مليون جنيه، ثم "البنك التجارى الدولى" بحجم تداول 2.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 189.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

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وفى المركز السادس"بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 69.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 164.2 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 4.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 105.7 مليون جنيه، ثم " الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 6.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 98.7 مليون جنيه، وفى التاسع "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 25.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 83.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "سيدى كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول بلغ 7.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 75.3 مليون جنيه.