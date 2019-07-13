شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء 3.5 مليار «ين» من بورصة عملات رقمية يابانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت شركة يابانية أمس الجمعة أن مبلغا يقدر بحوالي 3.5 مليار ين (32 مليون دولار) في صورة عملات رقمية اختفى من بورصة يابانية بسبب عملية قرصنة.
واعتذرت شركة «ريميكس بوينت» اليابانية لتداول العملات الرقمية، التي تدير بورصة «بيتبوينت» اليابانية عن تلك المشكلة للعملاء، قائلة إن الشركة خسرت 2.5 مليار ين من حسابات العملاء ومليار ين من حساب الإيداع لديها. وتتعامل «بيتبوينت» مع «بتكوين» و«بتكوين كاش» و«الايثريوم» و«ليتكوين» و«ريبل».
وأوقفت الشركة جميع المعاملات والخدمات بعد أن رصدت دخولاً غير مرخص للنظام مساء الخميس. (د ب أ)
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء 3.5 مليار «ين» من بورصة عملات رقمية يابانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.