اختفاء 3.5 مليار «ين» من بورصة عملات رقمية يابانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت شركة يابانية أمس الجمعة أن مبلغا يقدر بحوالي 3.5 مليار ين (32 مليون دولار) في صورة عملات رقمية اختفى من بورصة يابانية بسبب عملية قرصنة.

واعتذرت شركة «ريميكس بوينت» اليابانية لتداول العملات الرقمية، التي تدير بورصة «بيتبوينت» اليابانية عن تلك المشكلة للعملاء، قائلة إن الشركة خسرت 2.5 مليار ين من حسابات العملاء ومليار ين من حساب الإيداع لديها. وتتعامل «بيتبوينت» مع «بتكوين» و«بتكوين كاش» و«الايثريوم» و«ليتكوين» و«ريبل».

وأوقفت الشركة جميع المعاملات والخدمات بعد أن رصدت دخولاً غير مرخص للنظام مساء الخميس. (د ب أ)