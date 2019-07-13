صناديق الأسهم الأمريكية تجذب 1.7 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش أمس الجمعة إن المستثمرين ضخوا المال في السندات والأسهم في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء مع تلقي صناديق الأسهم الأمريكية 1.7 مليار دولار، في الوقت الذي سعت فيه الأسواق للموازنة بين آمال ضخ البنوك المركزية الرئيسية تحفيزاً وبين المتاعب الاقتصادية.

وتلقت صناديق السندات 9.6 مليار دولار مستقبلة تدفقات للأسبوع السابع والعشرين، مع حصول السندات ذات التصنيف الجدير بالاستثمار على 4.1 مليار دولار بينما استقطبت السندات مرتفعة العائد وسندات الأسواق الناشئة 2.3 مليار دولار و1.3 مليار دولار على الترتيب، وفقاً لبنك أوف أمريكا ميريل لينش استناداً إلى بيانات إي.بي.إف.آر.

واستقبلت صناديق الأسهم تدفقات إجمالية محدودة بقيمة 600 مليون دولار في أسبوع حتى الأربعاء، حيث عوضت تدفقات حجمها 5.3 مليار دولار على صناديق المؤشرات إثر نزوح 4.6 مليار دولار عن الصناديق المشتركة.وعلى أساس جغرافي، تلقت صناديق الأسهم الأمريكية تدفقات بقيمة 1.7 مليار دولار بينما عانت الأسهم اليابانية من أول نزوح في سبعة أسابيع متكبدة 500 مليون دولار.

جاء ذلك قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع أمام الكونجرس الأمريكي، حيث عزز توقعات خفض أسعار الفائدة في الأسابيع المقبلة.

(رويترز)