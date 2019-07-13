آليات دعم مشتقات الطاقة تستهدف رفع النمو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت قرارات رفع الدعم عن مشتقات الطاقة لدى بعض اقتصادات دول المنطقة العربية، نتائج جيدة ومشجعة في طريقها نحو تحرير أسعار الطاقة وربطها بتحركات الأسواق العالمية على الرغم من استمرار حالات التقلب والتذبذب، إذ شكلت هذه القرارات الأساس الذي انطلقت منه باقي الاقتصادات، للاتجاه نحو رفع الدعم عن الطاقة على الرغم من التحديات والتبعات الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ والتباين والاختلاف الكبير بين المقومات الاقتصادية ومراحل النضج الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المحصلة النهائية ستعتمد في الأساس على قوة الهياكل الاقتصادي ومصادر التدفقات النقدية مؤقتة أو دائمة.

وذكر تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي أن الأسباب الرئيسية للاتجاه نحو رفع الدعم عن مشتقات الطاقة هو التراجع المسجل على عوائد النفط لدى الأسواق العالمية إلى أقل من 70 دولارا للبرميل مع الاستمرار بالتذبذب دون توقف، ذلك أن تداول النفط عند أسعار تقارب 100 دولار للبرميل يُمكَّن الاقتصادات المنتجة من الحصول على عوائد مرتفعة وبالتالي تقديم الدعم.

ولفت إلى أن التوجهات العالمية تعمل على تعزيز سياسات رفع الدعم، وهي المسيطرة على المشهد في الوقت الحالي، على الرغم من السلبيات والتحديات المصاحبة لهذه القرارات، ذلك أن تجارب الدول جاءت داعمة لهذه التوجهات، كون خطط رفع الدعم في الأساس عاملا محفزا للنمو ولرفع فرص الاستثمار في القطاع النفطي من قبل القطاع الخاص، كما يسهم في الحد من الإنفاق الحكومي غير المنتج ويساعد على تعظيم عوائد الموارد الطبيعية واحتياطات أجيال المستقبل، إلى جانب دعم موازنات الدول واستخدام الوفورات في تمويل الكثير من المشاريع الاستراتيجية التي تعمل على رفع نسب النمو الاقتصادي الكلي.