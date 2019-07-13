100 مليون ساعة عمل في ملحمة إكسبو 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أمل سرور

إنه الحدث العالمي المرتقب الذي سيكون علامة بارزة في تاريخنا، ليس لدينا وقت للراحة، اليوم وكل يوم هو لصنع تاريخنا، فنخن نتأهب للترحيب بالعالم، وشبابنا عليه أن يكون حاضراً في قلب هذا المحفل الفكري الإبداعي الكبير، يرصد ويتعلم ويبدع، يشارك بأفكاره، ويسهم باقتراحاته للتوصل لحلول مبتكرة، تعين على إيجاد حياة أفضل لمنطقتنا ولجميع شعوب الأرض.

لم تفارقنا تلك العبارات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، طوال تجوالنا في موقع إكسبو 2020، رحلة مثيرة نستكمل بها جولات عديدة لنا نرى من خلالها ونرصد وتأمل وننقل قصة بناء هذا الصرح العالمي، جولة نستكمل فيها مشاهد من ملحمة أسطورية تستضيفها مدينة الأرقام القياسية دبي، ليكن أول إكسبو دولي في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ينطلق في 20 أكتوبر 2020.

بتنا وكأننا نحفظ الطريق على ظهر قلب، فرحلتنا الأولى لم يمضِ عليها 5 أشهر، ولكن لم يفارقنا إحساس بأننا سنرى الجديد والمختلف والمستحدث، فالعمل الذي يتم على قدم وساق من قِبل الجميع، لابد وأن يسفر عن تغيرات ونتائج إيجابية على مدار فترات قصيرة من الزمن.

«تواصل العقول وصنع المستقبل» هي تلك العبارة التي تستقبلنا دوماً ما أن ندق أبواب مقر إكسبو 2020، شعار لخص كل الأهداف السامية والرسائل الإنسانية التي يحملها إكسبو دبي، ذلك الذي يشكل مصدر إلهام لكل من يشترك في الإعداد والتجهيز لانطلاق تلك الملحمة.

وها هي خلية النحل التي لا تهدأ ولا تمل من عملها، تلك الملامح الصغيرة الشابة التي تبادلك التحيات وعبارات الترحاب منذ الوهلة الأولى لدخولك مقر إكسبو، وها هي صور ومقولات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحيط بك وحولك وهي التي انتشرت بكافة أرجاء المركز، يتسرب إليك إحساس روحاني بأن روح الوالد تحيط بالمكان، بل تجوب فيه لتبث القوة والدعم والإصرار في قلوب أحفاده الصغار الذين راحوا يعملون في صمت.

فوجئ مرافقنا من المكتب الإعلامي، الشاب النشيط راشد دبدوب بأننا نستعد للتوجه إلى تلك الغرفة من أجل أن نرتدي الملابس المخصصة لرحلتنا عبر مشروع إكسبو، ودون أن يتحدث مرافقنا كنا قد ارتدينا الخوذات والسترات والأحذية لننطلق في صحبته إلى سيارة الدفع الرباعي ننصت إلى حديثه، ونشهد على الأرض كم الإنجاز والمستجدات في موقع إكسبو 2020.

ما أن انطلقت سيارتنا معلنة بدء الرحلة إلا وتلك الدراسة التي نشرتها شركة «إرنست أند يونج» تغازل ذاكرتنا، فهي التي أقرت في نتائجها بأن استثمار الإمارات في إكسبو 2020 دبي سوف يعود بعائد اقتصادي يصل إلى 122.6 مليار درهم على المدى البعيد ويدعم فرص عمل يصل مجموعها إلى 905,200 سنة عمل، ما سيكون له أثرٌ اقتصاديٌ يعود بالنفع على المؤسسات الصغيرة والكبيرة على امتداد عددٍ من القطاعات الاقتصادية لسنوات مقبلة، وهو ما يتماشى مع هدف إكسبو 2020 دبي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بل إن الأثر الإيجابي لإكسبو 2020 دبي سوف يستمر لسنوات عديدة بعد إسدال الستار على فعالياته في إبريل 2021 وذلك بفضل مشاريع الإرث التي ستحول موقع الحدث الدولي إلى دستركت 2020 التي ستكون مجتمعاً حضرياً متكاملًا للعمل والسكن يشمل مركز دبي للمعارض، هذا بالإضافة إلى أنه سوف يسهم في توفير فرص أعمال جديدة على امتداد المنطقة لدعم اقتصاد متنوع ومستدام ضمن رؤية الإمارات 2021 التي تحدد الأهداف التي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقها عند احتفالها بيوبيلها الذهبي. لا تنتابك الدهشة وأنت تقف على تلك الأرض التي تعطيك لا محالة انطباعاً بأنك تقف وسط ساحة أعدتها هوليوود لتشهد أعتي وأعنف المعارك، عندما تعرف أن ساعات العمل في إكسبو قد وصلت إلى 100 مليون ساعة حتى الآن، وأن ما يقرب من 40 ألف عامل قائمين على أعمال الإنشاء المختلفة فيه.

فرص الإبداع

ولتكن بداية رحلتنا من عند 86 مبنى متعدد الاستخدامات، والتي بدت صورتها واضحة دالة على كم المعاناة والمجهود الجبار الذي بُذل خلال الأشهر القليلة الماضية، تلك التي تضم 3 من أهم المناطق التي تقوم عليها فلسفة إكسبو 2020.

منطقة الفرص التي تحظى بنصيب الأسد كما يقولون وتحتضن 33 مبنى، والاستدامة التي تضم 21 مبنى والتنقل التي تتكون من 32 مبنى، وبدت منطقة الوصل بقبتها الشاهقة تحتضن الثلاث مناطق.

يأتيني صوت راشد دبدوب قائلاً: إن هذه المساحة من البناء والتي تعد الأكبر في الموقع سوف تضم أجنحة عشرات البلدان، فضلًا عن منافذ لبيع الأطعمة والمشروبات وأخرى لتجارة التجزئة، ومساحات لتقديم العروض والترفيه. وستضم كل منطقة من المناطق الثلاث جناحاً خاصاً بموضوعها،وتتصل الأجنحة الثلاثة بساحة الوصل وتضم العديد من المساحات العامة والمسطحات المائية.

ما أن تطأ بقدميك أرض جناح الفرص إلا وتشعر بأنك في طريقك إلى الإبداع. فهو ذلك المصنوع من مواد عضوية تتضمن 2500 من الصخر وحبال منسوجة طولها 111 كيلومتراً. وكما قال مرافقنا إن هذا الجناح يسعى للتعبير عن فكرة كيف أن الأفكار الفردية يمكن أن تؤثر في القضايا العالمية.

عندما تتأمل هذا الجناح الذي يحمل اسمه فلسفته تستطيع أن تعرف أنه سيتيح لزائريه من كافة الجنسيات الخوض في تجارب تفاعلية وصفها مرافقنا بأنها حزمة تقترب من 17 هدفاً تسعى إلى العيش في عالم أفضل.

التنقل الأسطوري

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ومن الفرص إلى جناح التنقل نرتحل لنستكشف التطور الإنساني من خلال الإمكانات المتزايدة الكامنة في عملية التنقل لدى البشر، جناح بات أسطورياً في تصميمه مجهز لجعل زائره يطلع على التنقل في الماضي والحاضر والمستقبل، ليحتضن كافة الوسائل من الخرائط العتيقة إلى سفن الفضاء الحديثة، جناح سيصحب زائريه في رحلة مدهشة تتكون من ثلاثة أجزاء، أولها يحمل رسالة لتعود بالزمن إلى الوراء إلى القرن التاسع في بغداد لتلتقي بعمالقة التنقل، ثم تتابع التطور المذهل لدبي من قرية معتمدة على صيد اللؤلؤ إلى مدينة حديثة،لتنضم بعد ذلك إلى المهمة الفضائية المتجهة إلى مارس.

الاستدامة والاستكشاف

وننتقل مع مرافقنا إلى جناح الاستدامة الذي بات مجهزاً حاملاً لفلسفة تقول: إنه يمكننا أن ننشئ علاقة حية مع العالم من حولنا، في محاولة لإعادة النظر في علاقتنا بالعالم الطبيعي كي نتمكن من الحفاظ على ما هو ثمين بالنسبة لنا.

جناح الاستدامة الذي سيرتحل بنا في جولة مملوءة بالمشاعر مع النظم البيئية المختلفة من الغابة إلى المحيط من أجل استكشاف الطبيعة.

قبل أن نختم جولتنا في أجنحة إكسبو الثلاثة الأساسية تحدث مرافقنا قائلاً: إن إدارة إكسبو قد تسلمت شهادات إنجاز من بلدية دبي تؤكد الانتهاء من إنشاء أبنية مناطق الفرص والتنقل والاستدامة، وسوف تتحول هذه المساحة إلى مرأب يتسع لركن 2800 سيارة بعد انتهاء هذا الحدث الدولي ليخدم المباني في مرحلة الإرث.

كما سيجري الإبقاء على أكثر من 80% من المباني والمنشآت لتكون جزءاً من الإرث العمراني لإكسبو، مدينة دستركت 2020،التي ستكون مدينة متكاملة ذات اتصالية عالية، تستقطب الشركات المحلية والعالمية بمختلف الأحجام والمجالات، وتجسد العيش المستدام والراقي.