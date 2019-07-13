سيؤول.. وجهة التسوق والترفيه والسياحة التاريخية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول: عدنان نجم

تحمل سيؤول عاصمة جمهورية كوريا الجنوبية، بين أرجائها تاريخاً عريقاً يعود لأكثر من 600 عام، وتعد موطناً للثقافة الكورية والتعليم والسياسة والاقتصاد لاحتوائها على العديد من المواقع التاريخية والثقافات التقليدية ومناطق التسوق الضخمة والترفيه، إلى جانب وجود العديد من المسطحات الخضراء والممرات المائية الخلابة.

وقد احتفلت شركة الاتحاد للطيران في مطلع شهر يوليو/حزيران الجاري بتشغيل طائرتها العملاقة من طراز إيرباص A380 «سوبر جامبو» لخدمة رحلاتها اليومية المنتظمة إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول.

وقد انضمت سيؤول إلى الوجهات التي تخدمها طائرات طراز إيرباص A380 مع زيادة الطاقة الاستيعابية وتجارب السفر الفريدة التي تقدمها هذه الطائرة. وتضمن هذه الخطوة تحقيق الاتساق على صعيد المنتجات وتوفير المزيد من خيارات السفر السلسة إلى عدد أكبر من المسافرين من وإلى كوريا الجنوبية، لضمان تقديم تجربة السفر الأرقى.

واحتفاءً بهذه المناسبة، أقامت شركة الاتحاد للطيران حفل استقبال مبهر تحت عنوان «ليلة أبوظبي» في فندق «ذا شيلا» الشهير بالعاصمة سيؤول، حيث أتاحت الفعالية فرصة فريدة للضيوف للتعرف عن قرب إلى الثقافتين الكورية والإماراتية. وحضر الفعالية نخبة من كبار المسؤولين بالحكومة المحلية وأعضاء السلك الدبلوماسي، والإعلاميين، والشركاء التجاريين ووكلاء السفر. ونظمت دائرة السياحة الكورية لممثلي وسائل الإعلام ووكلاء السفر جولة في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول تضمنت العديد من المرافق والأماكن السياحية ومراكز التسوق وزيارة أطول برج في كوريا الجنوبية وغيرها من الوجهات الأخرى.

القصر الملكي جيونج-بوك-جونج

يقع في قلب العاصمة سيؤول، وهو واحد من أجمل وأكبر القصور الخمسة المتبقية من حضارة جوسن. عرف قصر جيونج بوك أيضاً بالقصر الشمالي وهو الأقدم في سيؤول والأكثر زيارة فيها. وقد بني القصر الأصلي في 1394 ثم تم حرقه أثناء الغزو الياباني، لكن بعد ذلك تم ترميمه في عام 1867 من قبل الملك جوجونج. يشكل القصر اليوم موطناً لبعض الهياكل الأكثر شهرة لدى السُلالات الكورية القديمة. يتميّز بقاعات الولائم الكبيرة، وممرات التتويج الملكي، والأجنحة الفخمة، والأحياء الملكية، والحدائق الساحرة، بالإضافة إلى بركة ومنحوتات ضخمة.

شارع إنسادونج التقليدي

يقع في قلب سيؤول، ويتميز بكونه شارع التحف والصناعات التقليدية، وهو عبارة عن طريق رئيسي يتفرع إلى عدد هائل من الأزقة، يوجد بين هذه الأزقة معارض ومطاعم تقليدية وبيوت شاي تقليدية ومقاه، وذلك باعتبارها منطقة سياحية شعبية. يتم إغلاق الشارع أمام السيارات يوم الأحد وحصره للمتسوقين المشاة فقط. بالإضافة إلى ذلك، يوجد به حوالي 100 صالة عرض مخصصة لعرض الأعمال الفنية التقليدية مثل اللوحات والمنحوتات. وتجد هناك الكثير من التجار المتنوعين مثل باعة الحلوى.

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أطول برج في كوريا

يبلغ طول برج لوتيه حوالى 555 متراً، وهو خامس أطول برج في العالم. يتضمن المبنى ممراً خارجياً في الهواء الطلق ليبدو وكأنّه يلاصق السماء، بالإضافة إلى أرضية زجاجية في أحد طوابقه يمكن من خلالها مشاهدة شوارع مدينة سيؤول بأكملها تحت قدميك. كما يحتوي البرج على فندق سيجنيال، وهو أفخم فندق في كوريا الجنوبية بعدد 235 غرفة وجناحاً فاخراً تم استيحاء تصاميمها من تصاميم غربية وشرقية. ويتضمن البرج أيضاً عدة مرافق ترفيهيّة، منها قاعة للحفلات الموسيقية، وصالات سينما، وحوض سمك، وأكثر من ذلك. ويجاور البرج مركز لوتي وورلد التجاري الذي يعتبر مركزاً مهماً للتسوق، يستقطب السياح والزوار إليه، ويتضمن العديد من العلامات التجارية المحليّة والدوليّة.

نهر تشونج-جيتشون

مجرى مائي، يمر حول المناطق المالية وشوارع التسوق الرئيسية، تمت إعادة إحيائه من قبل الحكومة الكورية بعد أن كان جافاً ومكباً للنفايات، ليصبح جسراً يسهل الحركة المرورية، وتجري فيه مياه البحر في وسط المدينة. ويعد اليوم مكاناً تقام فيه أهم الاحتفالات الوطنية، ومنطقة جاذبة للسياح والسكان المحليين، حيث يزور هذا النهر حوالي 80000 زائر كل يوم. يتميز هذا المجرى المائي بتصميمه المعماري الرائع، فقد كسيت جوانبه بالإنارة الملونة مع عدد لا يحصى من جسور المشاة التي تعتليه طولاً، إلى جانب وجود نافورة رخامية يتدفق منها الماء في اتجاهات مختلفة يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار وعرضها إلى 20 متراً.



تسوق 24 ساعة

سوق ضخم يوجد به أكثر من 30 مركزاً للتسوق، يضم 27000 من تجار التجزئة و50000 من تجار الجملة. أثناء التسوق في هذا الشارع يمكنك الاستمتاع بالعروض الحية المشوقة مثل عروض الأزياء والعروض المسرحية. وتفتح المحال التجارية أمام الجميع طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية.

وتشتهر منطقة التسوق هذه بالتسوق الليلي، وذلك بسبب كون الأسعار أقل ليلاً بسبب البيع بالجملة، حيث إن المنتجات مثل الملابس العصرية والأحذية والهدايا تجدها أقل بنسبة تتراوح بين 20-30% من المناطق التجارية الرئيسية في سيؤول. وإلى جانب مراكز التسوق الحديثة، هناك أيضاً أسواق قديمة تقليدية تتجمع مع بعضها وتكون مركزاً كبيراً للسوق القديم.