«وول ستريت» تتحدى ضعف البيانات بمستويات قياسية جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية سلسلة الصعود التي بدأتها قبل أيام، مع انتعاش الآمال بقرب خفض أسعار الفائدة الأمريكية، لتتجاهل المؤشرات الأوروبية والآسيوية والأمريكية، ضغوط بيانات اقتصادية ضعيفة، متطلعة إلى قرار الخفض الذي من المقرر أن يتم في اجتماع نهاية الشهر الجاري.

وفي بورصة نيويورك للأوراق المالية، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية في تداولات، أمس الجمعة، لتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، مع دعم الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة.

ويأتي ارتفاع «وول ستريت» مع آمال خفض معدل الفائدة خلال الشهر الحالي في أعقاب تصريحات رئيس الفيدرالي، ومحضر البنك المركزي، اللذين عززا توقعات خفض تكاليف الاقتراض، ولا تزال الأسواق ترى احتمالية 100% لخفض الفائدة في اجتماع نهاية الشهر الجاري وسط تباطؤ التضخم، ومخاوف النمو الاقتصادي.

تجاهلت الأسهم الأمريكية البيانات السلبية حول تراجع صادرات الصين في الشهر الماضي، وانتقاد الرئيس دونالد ترامب عدم قيام بكين بشراء منتجات زراعية أمريكية، كما اتفق البلدان.

وكشفت بيانات اقتصادية، أمس، عن ارتفاع طفيف في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وصعد مؤشر «داو جونز» بنحو 0.3% إلى 27163.2 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق، كما زاد «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.1% مسجلاً 3004.02 نقطة وهو الأعلى في تاريخه، وصعد «ناسداك» بالنسبة ذاتها إلى 8206.4 نقطة.

وفي القارة العجوز، استقرت الأسهم الأوروبية، أمس الجمعة، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون بيانات التجارة الصينية التي صدرت وقت فتح السوق، كمؤشر على نمو الاقتصاد العالمي، بينما تسبب تحذير بشأن الأرباح من دايملر في انخفاض قطاع السيارات، ما قلص مكاسب المؤشرات.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مع انخفاض قطاع السيارات 0.6%، ونزلت أسهم دايملر 2.7% بعد أن حذرت شركة صناعة السيارات الفاخرة المستثمرين من أنها تتوقع التحول إلى تكبد خسائر في الربع الثاني قبل الفائدة والضرائب بقيمة 1.6 مليار يورو.

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً بعد تعاملات متقلبة، أمس الجمعة، بدعم من سهم فاست للتجزئة ذي الثقل، لكن ضعف أرباح بعض الشركات مثل ياسكاوا إلكتريك ضغط على أسهم شركات صناعة الآلات.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.2% ليغلق عند 21685.90 نقطة. وفي أسبوع، هوى المؤشر القياسي 0.3% مسجلاً أول انخفاض من نوعه في ستة أسابيع.

وقفز سهم فاست للتجزئة 3.2% وأضاف 79 نقطة إلى المؤشر نيكاي، وسجلت الشركة المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس أرباحاً فصلية أقل من المتوقع، لكنها قالت إن نتائج العام بالكامل تمضي صوب تسجيل مستوى قياسي مرتفع، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً هبط 0.2% إلى 2576.31 نقطة. وفاق عدد الأسهم الخاسرة تلك الرابحة بواقع 1356 إلى 703.

وأثرت نتائج أعمال ياسكاوا سلبا في أسهم شركات صناعة الآلات. ونزل سهم فانوك كورب اثنين% وهبط سهم كينس 1.5% وهوى سهم إس.إم.سي 2.4%. (وكالات)