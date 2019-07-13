«مصدر» تطور مشاريع في أرمينيا بـ500 ميجاواط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان:”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن سعيها لتوفير فرص استثمارية في مجال الطاقة المتجددة في جمهورية أرمينيا، التي تتمتع بإمكانات كبيرة لتطوير مشاريع في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفي هذا الإطار، وقّع محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وديفيد بابازيان، الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا، أمس مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال تطوير مشاريع تصل قدرتها الإنتاجية إلى 200 ميجاواط، وطاقة الرياح البرية بقدرة 200 ميجاواط، والطاقة الشمسية العائمة بقدرة 100 ميجاواط.

وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي أقيمت في العاصمة الأرمينية يريفان، شخصيات رفيعة المستوى من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وأكد الرمحي، أهمية التعاون مع صندوق المصالح الوطنية الأرميني، وتنفيذ مشاريع في جمهورية أرمينيا التي تزخر بفرص واعدة للاستثمار في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك نظراً لما تتمتع به من اقتصاد يعتبر الأسرع نمواً بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، وبيئة وتشريعات مشجّعة وداعمة للمستثمرين.

وقال الرمحي: نحن فخورون في «مصدر» كشركة متخصصة في مجال الطاقة المتجددة وإحدى شركات مبادلة للاستثمار، بالمساهمة في تعزيز العلاقة الوثيقة التي تجمع بين أرمينيا والإمارات، كما أننا نسعى إلى تسخير خبرتنا الممتدة على مدى 13 عاماً في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، للمساهمة في دعم أرمينيا لتحقق أهدافها في مجال التنمية المستدامة.

من جهته، أكد بابازيان عمق العلاقات التي تجمع أرمينيا بالإمارات، وكان آخرها زيارة أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، لحضور اجتماع الدورة الأولى للجنة المشتركة بين الدولتين، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس مع وفد شركة «مصدر» برئاسة الرمحي، ستكون فاتحة للعديد من اتفاقيات التعاون المزمع عقدها بين الدولتين.

وأضاف بابازيان: منذ أن تم التقارب بين الدولتين على أعلى المستويات خلال شهر يناير الماضي، كانت هناك بوادر لتعاون منتظر في مجال الطاقة المتجددة، ورغم وجود علاقة دبلوماسية طويلة الأمد بين الإمارات وأرمينيا، غير أن حكومتنا عازمة على توطيد علاقاتها مع الأصدقاء في الإمارات، وتعتبر مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم دليلاً على التزام الطرفين بتحقيق هذا الطموح.