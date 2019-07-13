الدولار يتراجع متجاهلاً بيانات التضخم الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، أمس الجمعة، في الوقت الذي عجزت فيه بيانات أقوى من المتوقع للتضخم الأمريكي في زعزعة قناعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية، مقابل سلة من ست عملات أخرى، 0.1% إلى 96.94 ويتجه صوب تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وربح الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6665 دولار أمريكي، وتلقى اليورو الدعم من عمليات بيع في سوق السندات الألمانية؛ لترتفع العملة الموحدة 0.1% إلى 1.1270 دولار. (رويترز)