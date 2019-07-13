«إمكان العقارية» تسلم 5 مشاريع العام الجاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم



كشف المهندس وليد الهندي الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية أن الشركة تعتزم تسليم 5 مشاريع لها خلال العام الجاري. وتتجاوز قيمة مشاريع الشركة في أبوظبي ومصر والمغرب حاجز ال100 مليار درهم.

وأوضح الهندي في حديث ل ”الخليج 365” أن الشركة تعمل في الوقت الراهن على تطوير 26 مشروعاً في ثلاث قارات، ونستعد لتسليم خمسة من هذه المشاريع خلال هذا العام. وتحتضن إمارة أبوظبي ثلاثة منها وهي: منتزه الشيخة فاطمة- مساحة في الهواء الطلق تزدان بحدائق خضراء ومركز للترفيه والعافية سيتم تسليمه في شهر أكتوبر من عام 2019. ومشروع «ندرة»- المجتمع المطل على الشاطئ والذي يضم 37 فيلا، ويقع في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، وتم استكمال 75% من أعمال البناء والتشييد فيه، ونعتزم تسليمه في صيف العام الجاري. ومشروع ثنايا السكني المتكامل، ومن المخطط تسليمه نهاية الربع الأخير من العام الجاري.

وبحسب الهندي، تشهد أعمال الشركة على مستوى العالم، تسليم المرحلة الأولى التي تضم 254 وحدة سكنية في مشروع البروج في مصر والمخطط تسليمها في الوقت الراهن. ويمثل مشروع البروج مجتمعاً متكاملاً ومتعدد الاستخدامات يمتد على مساحة قدرها 5 ملايين متر مربع، ويبعد 20 دقيقة فقط عن مطار القاهرة الدولي. وفي المغرب، سيركز فندق «فيلا الضيافة» الفاخر والواقع في العاصمة الرباط، على إعطاء الضيوف تجربة فاخرة عالمية المستوى، وسيكون جاهزاً للتسليم في شهر أغسطس.

وحول التطوير في عدد من الأسواق، قال: تعتبر أبوظبي مقرنا الرئيسي، لكننا نولي جميع مشاريعنا ذات الأهمية، من المناطق السكنية الخالصة إلى المشاريع المعقدة مثل المجتمعات المتكاملة كليّاً. ومن هذا المنطلق، فإننا نوجه تركيزاً كبيراً إلى مصر على مستوى نمونا كشركة. ونتبنى استراتيجية لتوسيع محفظتنا في السوق المصرية، إلى ما هو أكثر من مشروع البروج، ونتطلع قدماً لتنمية محفظتنا في المغرب أيضاً. وبالنسبة لمشاريعنا العالمية التي سيتم تسليمها هذا العام، فهي كما ذكرنا آنفاً، مشروع «البروج» في مصر و«فيلا الضيافة» في المغرب.

وعن توسيع حضورها في دبي أو الشارقة أو غيرها في الدولة، قال الهندي: نحن شركة تطوير عقاري تأسست في أبوظبي، ونوجه جلّ تركيزنا في الوقت الراهن على العاصمة الإماراتية. لكننا في المقابل منفتحون على كافة الاحتمالات في المستقبل.