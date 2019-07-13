شكرا لقرائتكم خبر عن تكهنات خفض الفائدة ترفع الذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة وتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي، لتتماسك فوق مستوى 1400 دولار، في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن باعتباره ملاذاً آمناً جراء تجدد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، في ظل مخاوف بشأن النمو العالمي واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1406.44 دولار للأوقية. وصعد الذهب نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع الجاري، وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1408.90 دولار للأوقية.

(رويترز)

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