شكرا لقرائتكم خبر عن جناح الإمارات الأكبر مساحة من بين 190 دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - معجزة حقيقية تحققت في قلب دانة الدنيا، تلك البقعة من أرض دبي التي كانت حتى وقت قريب امتداداً للصحراء، أصبحت بالجهد والإرادة والتصميم والتحدي، موقعاً يستعد لاستقبال الملايين من الزائرين في فترة قياسية من الزمن، أكثر من 190 دولة ستشارك بأجنحة مختلفة في إكسبو 2020، ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي، ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل، وستتوزع أجنحة الدول على مناطق الموضوعات الثلاثة الفرص والتنقل والاستدامة، بحسب الموضوع الفرعي بعيداً عن التصنيف الجغرافي.

أجنحة كثيرة ما أن يقع نظرك عليها حتى وتشعر بأنك في قلب العالم، سافرت وانتقلت وارتحلت وأنت واقف على أرض دانة الدنيا، الدهشة تنتابك وإعجاب يحاصرك عندما تقرر أن تقف أمام الجناح الإماراتي الذي بات واضحاً راسماً قوته وشموخه على الجميع، وهو ذلك المصمم على شكل صقر في وضع الطيران، يحكي قصة الدولة بوصفها مركزاً متصلاً بالعالم، بل يسرد رؤية قيادتها بإقامة مجتمع سلمي لديه خطط طموحة للمستقبل.

مساحة ضخمة تحتضن الجناح الإماراتي الذي بلغت 15 ألف متر مربع ليصبح الجناح الأكبر والأضخم في إكسبو، ليتكون من 4 طوابق ويتضمن العديد من الفعاليات والمفاجآت الضخمة التي تخفيها أجنحة الصقر الذي تم اختياره رمزاً للقوة والتحدي والشموخ.