لندن.. تاج المدن وعاصمة المملكة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن، عاصمة الضباب، المدينة التي لا تنسى. في عاصمة المملكة المتحدة ليس قصر باكنجهام، وملعب ويمبلي، وساعة بيج بن الشهيرة، سوى جزء يسير من قائمة الروائع التي تملأ وقتك بسحرها وتريح ناظريك بجمالها. عجلة فيريس العملاقة التي تسمى عين لندن، هي أيضاً النقطة المثالية، ليتمكن السائح من جمع سحر المدينة كله في نظرة واحدة.

يوحي تصميم المدينة بأنها بنيت للمشي فقط، أما أولئك الذين لا يريدون المشي فما عليهم سوى استئجار «دراجة بوريس» من واحدة من 700 محطة للدراجات منتشرة في جميع أنحاء المدينة. بالإضافة إلى ذلك، لا تفوت فرصة التنقل بمترو لندن الشهير وأن تستخدم حافلات المواصلات العامة ذات الطابقين، والتي لا تجدها سوى في عاصمة التاج البريطاني.

في كل زاوية من زوايا المدينة تجد الجواهر الفنية في المعالم التاريخية وتلك الحديثة على حد سواء. وسواء كنت من المستكشفين لمتاجر الهيبسترز في حي شورديتش أو كنت ممن يلقون نظرة على المطاعم والمقاهي الراقية في كنسينغتون، تمتع بالسحر الخاص والطابع المتميز لكل شارع أو زقاق من أزقة لندن.

الكلاسيكية والحداثة

تبدو الهندسة المعمارية متنوعة في كل جزء أثناء الانتقال بين الأحياء، حيث يتمازج الجمال الكلاسيكي لكاتدرائية القديس بولس بعظمة الحداثة المتجسدة في ناطحة السحاب شارد. تنعم لندن أيضاً بمدى واسع من المساحات الخضراء، بوجود هايد بارك وريجنت بارك، وتعتبران موطناً لحديقة حيوانات لندن الشهيرة، وملجأ الاستراحة الهادئة بعيداً عن صخب المدينة.

وكذلك، يرسم نهر التايمز العظيم المدينة وفق هواه كفسيفساء من معالم الروعة والجمال، عابراً بجانب مجالس البرلمان ومباني ويستمنستر، ليشق مجراه فيما بعد من جانب متحف التيت الحديث ومسرح شكسبير غلوب. وينساب نهر التايمز من تحت جسر التاور في طريقه إلى منطقة كناري وارف وصولاً إلى رصيف ميناء جرينيتش.

يسير نهر التايمز هذا الطريق الطويل بينما تصطف على ضفافه المئات من المسارح والمعارض، والمتاجر والمطاعم والأسواق، وجميعها تبدو واعدة بشيء جديد للاستكشاف.

شارع أكسفورد

يقع شارع أكسفورد ستريت في ناحية الوست إند بالعاصمة البريطانية، ويعتبر أحد أشهر شوارع التسوق في العالم، ويمر به نحو نصف مليون شخص يومياً. يمتد الشارع بطول 1.9 كلم، من ماربل آرج عند تلاقي اجور رود وبارك لين، غرباً، ويتجه شرقاً ليتقاطع مع نيو بوند ستريت ثم ينتهي عند التقاطع مع ريجنت ستريت.

وبالرغم من التنافس المتزايد من المراكز التجارية مثل وستفيلد، ما زال الشارع مرغوباً عند أصحاب المحال. كما أن الكثير من المتاجر المعروفة لا تزال تحافظ على فرعها الرئيسي في أكسفورد ستريت، مثل سيلفريدجز وجون لويس واتش ام في وغيرها، وفيها تطلق معروضاتها الجديدة أو تعلن بداية موسم التخفيضات.

ويضم الشارع أكثر من 300 محل تجاري تصل مبيعاتها في السنة إلى 5 مليارات جنيه استرليني (نحو 8 مليارات دولار). وهذا يفوق عوائد التجزئة لكثير من دول العالم، ويعادل عوائد مدينة برمنجهام بأكملها، وهي ثاني أكبر مدينة في إنكلترا، كما يعادل مرتين ونصف عوائد متجري «وستفيلد» العملاقين في شرق لندن وغربها.

وفي السنوات القليلة الماضية، ظهر متجر «برايمارك»، المعروف بأسعاره الرخيصة نسبياً، وبدأ ينافس المتاجر الكبيرة في الشارع من أمثال «سيلفردجز».

عقارب بيج بن

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لم تتوقف عقارب ساعة بيج بن وجرسها الشهير عن العمل سوى فترات قليلة للصيانة، وذلك منذ أن بدأ تشغيلها في يونيو 1859.

في أغسطس 2017، أعلن مجلس العموم البريطاني توقف الساعة وجرسها الذي تحمل اسمه عن العمل، وسيستمر هذا الإيقاف حتى العام 2021 لأعمال الترميم والصيانة التي تخضع لها الساعة للحفاظ عليها وضمان بقائها وبرج إليزابيث لفترة أطول، ولكن الساحة ستعمل في المناسبات الاستثنائيةٍ مثل احتفالات رأس السنة. وكانت آخر صيانة مهمة حدث للبرج منذ أكثر من ثلاثين عاماً بين 1983 و1985.

بيج بن اسم الجرس العظيم الذي يدق كل ساعة، ويقع في الطرف الشمالي من قصر وستمنستر في لندن، وعادة ما يمتد ليشير إلى كل من الساعة وبرج الساعة أيضاً. ويعرف البرج رسمياً باسم برج اليزابيث، وقد سمي بذلك خلال الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة اليزابيث الثانية في عام 2012؛ وكان يعرف قبل ذلك ببرج الساعة.

وأصبحت الساعة والبرج رمزاً من رموز المملكة المتحدة، ويتم استخدام صوت الجرس الشهير كإشارة لضبط الوقت في بعض الإذاعات مثل ال بي بي سي.

قصر باكنجهام

قصر باكنجهام هو المقر الرسمي لملوك بريطانيا. يقع في لندن، ويعتبر مكاناً لجل الأحداث المتصلة بالعائلة البريطانية المالكة، ومكاناً لانعقاد العديد من الاجتماعات وزيارات قادة الدول، إضافة لكونه نقطة جذب سياحية رئيسية. ويعتبر القصر مزار جذب سياحي ونقطة محورية للشعب البريطاني في لحظات الفرح والأزمات والمتاعب، من هناك أيضاً تصدر جل التصريحات الصحفية التابعة للمكاتب الملكية.

تم الانتهاء من أول منزل تم بناؤه على الموقع في سنة 1624، بناءً على أوامر سير وليم بلاك، ولكن، لم يكن القصر حتى عام 1837 عندما اعتلت الملكة فيكتوريا العرش مسؤولاً عن الإقامة الملكية الرئيسية كما هو الآن. عندما تزوجت الملكة فيكتوريا الأمير ألبرت في عام 1840 أخذ على عاتقه تنظيم حالة التوظيف في مقر الهيئة الملكية الرئيسي الحالي تماماً وشاهدنا ظهور قصر باكنجهام الذي نعرفه اليوم.

أكثر من 50,000 شخص يزورون القصر سنوياً كمدعوين إلى ولائم وحفلات الاستقبال، أو احتفالات الحديقة الملكية. بالنسبة لأولئك الذين يتلقون دعوة لقصر باكنجهام، الخطوة الأولى عبر العتبة تكون داخل القاعة الكبرى ثم صعود الدرج الرخامي المقوس في الدرج الكبير. ولا يزال يتم وضع لوحات في الجدران، كما كان في عهد الملكة فيكتوريا.



أنشطة متنوعة في لندن

** حديقة الهايد بارك: على مساحة 140 هكتاراً، تعتبر الهايد بارك واحدة من أكبرِ الحدائق في لندن، وإحدى الحدائق الملكيّة الموجودة في لندن. تضمُّ الحديقة بُحيرة كبيرة، إضافةً إلى مجموعة من النوافير. وتشتهر بركن المُتحدثين "سبيكرز كورنر"، والتي تقع في القسم الشمالي الشرقي من الحديقة، وهي المكان الذي يجتمعُ فيه المُتحدثون كل يوم أحد لإلقاء كلمة أو للمحاورة حول موضوعٍ الساعة بحرية مطلقة.

** كن طياراً على متن A380 أو B777: خذ مقعد الطيار في أجهزة محاكاة الطيران فائقة الحداثة في تجربة طيران الإمارات في لندن. اختبر مهاراتك من خلال محاولة الالتفاف والهبوط بطائرة A380، واكسب أجنحة الذهب الخاصة بك. اكتشف حقائق مثيرة للاهتمام حول الطيران التجاري في العصر الحديث. وبعد يوم حافل، يمكنك الاسترخاء في المقهى المطل على نهر التايمز.

** هيدون: تمت تسمية هذا المطعم الحائز تصنيف ميشلان نسبة إلى آلهة المتعة عند اليونانيين، وهي الرسالة التي يسعى هذا المطعم على الدوام لإيصالها. بدأ المطعم، الذي يقدم مأكولات اسكندنافية وأوروبية حديثة، من خلال أحد المدونين السويديين المهتمين بالمأكولات ويدعى ميكائيل جونسون، وقد حاز هذا المكان الأنيق شهرة ذائعة الصيت في لندن، مع التركيز على المكونات المحلية والطبخ الإبداعي والأطباق الخالية من التعقيدات.



عروض «الإمارات للعطلات» إلى عاصمة الضباب

تهبط بكم الرحلات إلى لندن،في مطار هيثرو أو في مطار جاتويك أو مطار ستانستيد - وكل منها يبعد مسافة أقل من ساعة ونصف بالسيارة من وسط هذه المدينة النابضة بالحياة. وتقدم الإمارات للعطلات عروضاً للسفر والإقامة في لندن، ابتداءً من 4747 درهماً للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين.

وللاستفادة من العرض، يجب الحجز والسفر من 1 إلى 31 أغسطس / آب 2019.

يغطي السعر تذكرة السفر في الدرجة السياحية مع طيران الإمارات، والإقامة 4 ليال في فندق ونادي ماي فير سان جيمس (5 نجوم)، بما في ذلك وجبة الإفطار وضريبة الغرفة ورسوم الخدمة، وضريبة المغادرة من المطار، بالإضافة إلى 20% أميال سكاي واردز إضافية.