شكرا لقرائتكم خبر عن 164 ملياراً عوائد النفط في 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض ارتفعت عوائد الإمارات من النفط خلال العام الماضي 13% لتصل إلى 164.1 مليار درهم «44.715 مليار دولار» بحسب بيانات صادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

ووفقاً للبيانات؛ وصلت عوائد النفط في السنوات الأربع الماضية إلى 533.4 مليار درهم «145.35 مليار دولار»؛ حيث سجلت في عام 2015 ما قيمته 137.8 مليار درهم «37.5 مليار دولار»، وانخفضت 37% في العام التالي؛ لتصل إلى 86.7 مليار درهم «23.6 مليار دولار»، وقفزت في 2017 بنسبة 67% لتبلغ 144.8 مليار درهم «39.45 مليار دولار»، وارتفعت 13% في العام الماضي 2018 إلى 164.1 مليار درهم «44.7 مليار دولار».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 164 ملياراً عوائد النفط في 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.