المحفزات الداخلية تدعم المؤشرات على إيقاع 1.4 مليار سيولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استقبلت الأسهم المحلية سيولة متنوعة من أفراد ومؤسسات في جلسات الأسبوع المنصرم، على إيقاع ارتفاعات «القيادية» في العقار والبنوك، مع اقتفاء أثر الأسواق الأمريكية، وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية، وقرب إعلان النتائج الفصلية، وتزامناً مع تخفيض سوق أبوظبي للعمولة بنسب ملحوظة.

وارتفع القطاع المصرفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.06%، مع نشاط ملحوظ على سهم «الدار»، فيما سجل سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 0.94%، بدعم رئيسي من «إعمار»، و«أرابتك».

حصدت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 786.68 مليون درهم في دبي، و678.4 مليون سهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 630 مليون سهم، توزعت بواقع 433.5 مليون سهم في دبي، و196.6 مليون سهم في أبوظبي.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 228 مليون درهم محصلة شراء، (141.3 مليون درهم في أبوظبي، و87.5 مليون درهم في دبي)، كما ضخت المحافظ الاستثمارية 169 مليون درهم كمحصلة شراء أيضاً.

ارتفاع جماعي بأبوظبي

سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية صعوداً أسبوعياً عند مستوى 5052.43 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والتأمين والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.26%؛ بعد ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 1.21%، و«أبوظبي التجاري» 2.51%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.87%.

وزاد قطاع العقار بنسبة 5.15% مع النشاط القوي على «الدار»؛ من خلال ارتفاعه 5.67%، في مقابل نزول «رأس الخيمة العقارية» 1.61%.

وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.73% مستفيداً من مكاسب سهم «دانة غاز» بنسبة 0.53%، و«أدنوك للتوزيع» 3.03%، بالرغم من تراجع «طاقة» 4.13%.

وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.37%؛ نتيجة صعود سهم «إشراق» 0.73%، و«الواحة كابيتال» 1.62%.

دبي قرب 2700 نقطة

من جانبه، صعد مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 2685.58 نقطة؛ بفضل ارتفاعات أسهم العقار والاستثمار والنقل، في مقابل تراجع قطاع البنوك.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 3.75% مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» 6.03%، و«إعمار للتطوير» 4.85%، و«أرابتك» 5.06%؛ وذلك في مقابل تراجع «الاتحاد العقارية» 0.3%، و«ديار» 0.32%، و«إعمار مولز» 1.99%.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.4%؛ نتيجة نمو سهم «دبي للاستثمار» 1.61%، و«سوق دبي المالي» 1.14%، في مقابل تراجع «شعاع كابيتال» 0.41%.

وصعد قطاع النقل بنسبة 0.52% بعد ارتفاع سهم «العربية للطيران» 1.89%، فيما تراجع سهم «أرامكس» 0.24%، و«الخليج للملاحة» 0.12%.

وعلى العكس، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.95% مع تراجع سهم «دبي الإسلامي» 0.19%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.76%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات الأسبوعية في سوق دبي بقيمة 274.5 مليون درهم، مغلقاً عند 4.75 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 136.65 مليون درهم، وأغلق عند 5.12 درهم، ثم سهم «سلامة للتأمين» مستقطباً تداولات بقيمة 45.4 مليون درهم، وارتفع على إثرها بنسبة 1.37% ليغلق عند 0.665 درهم.

Advertisements

أبوظبي التجاري يتصدر

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر القائمة سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 246.5 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 8.56 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 134.7 مليون درهم، وأقفل عند 15 درهماً، ثم سهم «الدار» بتداولات بلغت 99 مليون درهم، وأغلق عند 2.05 درهم.

الأكثر ارتفاعاً

وكان أكبر الرابحين خلال أسبوع في سوق دبي، سهم «السلام القابضة» من خلال ارتفاعه بنسبة 13.41% وإغلاقه عند 0.499 درهم، تلاه سهم «الصناعة الوطنية» الذي ارتفع بنسبة 7.11% إلى 2.41 درهم، ثم سهم «مصرف السلام السودان» وزاد 5.26% مغلقاً عند 1.02 درهم.

وفي المقابل، انخفض سهم «أجيليتي» بنسبة 9.9% وأغلق عند 6.37 درهم، تلاه سهم «تكافل الإمارات» بنسبة 6.26% مغلقاً عند 1.49 درهم، ثم سهم «المدينة للتمويل»، وتراجع بنسبة 3.14% إلى 2.216 درهم.

وفيما يتعلق بالأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي، جاء في المقدمة سهم «رأس الخيمة للدواجن» بصعوده 14.62% مغلقاً عند 1.49 درهم، تلاه سهم «أبوظبي لمواد البناء- بلدكو»؛ حيث ارتفع 14.43% إلى 0.44 درهم، ثم سهم «الخليج الاستثمارية»، وزاد بنسبة 14.2% ليغلق عند 1.93 درهم.

وبالعكس، نزل سهم «عمان والإمارات للاستثمار» بنسبة 10% مغلقاً عند 0.405 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق»، متراجعاً بنسبة 6.06% إلى 3.1 درهم، ثم سهم «أسمنت رأس الخيمة» وانخفض بنسبة 5.35% ليغلق عند 0.566 درهم.

تداولات الأجانب

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 228 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 228 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 14.4 مليون درهم محصلة بيع العرب، و94.6 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و119 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي فقط، اتجه الأجانب نحو الشراء والعرب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 89.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 87.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و1.97 مليون درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 89.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 48.4 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و41 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

أما في أبوظبي، اتجه الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 141.3 مليون درهم، محصلة شراء، وفي المقابل اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 141.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 16.4 مليون درهم محصلة بيع العرب، و46 مليون درهم محصلة بيع الخليجين، و78.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.وركز المستثمرون الأجانب غير العرب الأسبوع الماضي، على أسهم شركات «الدار»، و«أبوظبي الأول»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«إعمار العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دي إكس بي»، و«سلامة للتأمين»، و«داماك».بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء خلال أسبوع، بصافي استثمار بلغ 169 مليون درهم محصلة شراء، منها 120 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و49 مليون درهم محصلة شراء في دبي.