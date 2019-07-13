شكرا لقرائتكم خبر عن «إيجاس» تعرض 3 شحنات غاز في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران تجاريان أمس الجمعة، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تعرض ثلاث شحنات غاز طبيعي مسال للتحميل من محطة إدكو في أغسطس/ آب.

وقال مصدر إن الشحنات معروضة على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) للتحميل في الفترات 8-10 و17-19 و21-22 أغسطس/ آب، وأضاف المصدر أن العطاء سيُغلق في 16 يوليو/ تموز. (رويترز)

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