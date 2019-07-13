شكرا لقرائتكم خبر عن 53 % انخفاض إنتاج النفط الأمريكي بخليج المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب السلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة أول أمس الخميس، إن إنتاج النفط الخام الأمريكي في خليج المكسيك انخفض بنسبة 53.39%، أو مليون برميل يومياً، قبل وصول العاصفة الاستوائية باري.

ووفقاً لمكتب حماية البيئة فإن إنتاج الغاز الطبيعي في شمال خليج المكسيك هبط بنسبة 44.5%، أو 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً. (رويترز)

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