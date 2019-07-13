إسكان النواب توضح حقيقة تعديل قانون الإيجار القديم بسبب انهيار العقارات

عبد الرحمن سرحان

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، تعليقا على أزمة انيهار العقارات وانتشار كثير من المباني الآيلة للسقوط، إنها أزمة دولة تحتاج إلى تدخل هندسي.

وأضافت آمال رزق الله، لـ "صدى البلد"،: أن أزمة انهيار العقارات هندسية بحتة تحتاج إلى إصدار تقارير بشأنها في كل مكان منتشرة به العقارات الآيلة للسقوط، مع ضرورة التنسيق بين الإدارات الهندسية والمحليات.

وأشارت عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، إلى أن قانون الإيجار القديم ليس له علاقة بالأمر، فإذا تم تعديله بسبب هذا الملف، سيكون هناك تشريد للأسر.

وأوضحت آمال...