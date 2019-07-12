شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الخليج خضراء خلال أسبوع..والكويت ودبى يواصلان الصعود للأسبوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، إذ واصلت بورصتى الكويت ودبى للأسبوع الثانى الصعود، ودعم سهم البنك الأهلى المتحد دفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثانى على التوالى، وسط نشاط ملحوظ فى حركة التداولات مع ورود البيانات المالية نصف السنوية للبنوك الكويتية التى جاءت مُحملة بالأرباح.

وارتفع المؤشر العام ببورصة الكويت بنسبة 2.97% رابحاً 176.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6127.12 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 3.55% رابحاً 232.55 نقطة ليغلق عند مستوى 6776.83 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.29% رابحاً 61.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4845.41 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 1.161 مليار سهم بقيمة 315.44 مليون دينار من خلال 49.09 ألف صفقة.

بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، للأسبوع الثانى على التوالى، بنسبة 0.9% رابحاً 25.05 نقطة ليغلق عند مستوى 2660.53 نقطة، بقيادة سهم إعمار العقارية، وربحت بورصة دبى نحو 173 مليون درهم لتصل إلى 353.113 مليار درهم. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، للأسبوع الثانى على التوالى، بنسبة 0.9% رابحاً 25.05 نقطة ليغلق عند مستوى 2660.53 نقطة، بقيادة سهم إعمار العقارية، وربحت بورصة دبى نحو 173 مليون درهم لتصل إلى 353.113 مليار درهم.

وارتفع قطاعى العقارات والبنوك ببورصة دبى، إذ ارتفع الأول بنسبة 3.7% مدفوعا بصعود سهم إعمار العقارية بنسبة 4%، أعقبه سهم إعمار للتطوير بنسبة 4.8%، ثم ارابتك بنسبة 5%، وارتفع الاستثمار بنسبة 1.4% بعد صعود سهم دبى للاستثمار بنسبة 1.6%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4% بضغوط هبوط سهم دبى الوطنى بنسبة 1.8%، ودى اكس بى بنسبة 0.5%.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع، بنسبة 1.71% رابحاً 25.89 نقطة ليغلق عند مستوى 1537.09 نقطة، مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع، بنسبة 1.71% رابحاً 25.89 نقطة ليغلق عند مستوى 1537.09 نقطة، مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد.

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وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين 26 مليون سهم بقيمة 7.47 مليون دينار.

وارتفعت ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة 3.06% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 3.83%، ثم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.57%، تلاه بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.99%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.14%، وأخيراً قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر لسوق الأسهم بورصة السعوديةارتفع المؤشر لسوق الأسهم السعودية ، خلال جلسات الأسبوع، بنسبة 1.4% رابحاً 121.7 نقطة ليغلق عند مستوى 8968.2 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، 118.6 مليون سهم بقيمة 14.2 مليار ريال.

وارتفع 18 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها السوق السعودى للصعود تصدرهم المرافق العامة بنسبة 7.07 فى المئة، تلاه تجزئة الأغذية بنسبة 4.64 فى المئة، ثم التأمين بنحو 3.79 فى المئة.

فى حين تراجع 3 قطاعات الأدوية بـ0.57 فى المئة، والإعلام بنحو 0.47 فى المئة، والمواد الأساسية بمقدار 0.018 فى المئة.

وبالنسبة للقطاعات القيادية الثلاثة فقد ارتفع الاتصالات بنسبة 2.21 فى المئة، والبنوك زاد بـ1.83 فى المئة، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية.