شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات بالجيزة: مشروعات الاستصلاح ساهمت فى استقرار الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن الفيومى ، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الخضروات والفاكهة لم تتأثر بزيادة أسعار الوقود ، مشيرا الى أن هناك استقرار فى الأسواق المصرية ، نظرا لزيادة المعروض من الانتاج الزراعي .

وأوضح الفيومى ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " أن هناك أصناف مثل الكنتالوب والشمام أسعارها شهدت انخفاضا كبيرا عن العام الماضى حيث أن متوسط سعر الكيلو ب 2 جنيها ، ويرجع ذلك الى أن الكميات التى تم انتاجها من محاصيل مشروعات الاستصلاح الزراعى ساهمت فى تحقيق الاكتفاء والزيادة عن الاحتياجات الموجودة وانها زادت بنسبة تزيد عن 30% عن العام الماضى .