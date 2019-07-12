شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات بالجيزة: مشروعات الاستصلاح ساهمت فى استقرار الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن الفيومى ، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الخضروات والفاكهة لم تتأثر بزيادة أسعار الوقود ، مشيرا الى أن هناك استقرار فى الأسواق المصرية ، نظرا لزيادة المعروض من الانتاج الزراعي .
وأوضح الفيومى ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " أن هناك أصناف مثل الكنتالوب والشمام أسعارها شهدت انخفاضا كبيرا عن العام الماضى حيث أن متوسط سعر الكيلو ب 2 جنيها ، ويرجع ذلك الى أن الكميات التى تم انتاجها من محاصيل مشروعات الاستصلاح الزراعى ساهمت فى تحقيق الاكتفاء والزيادة عن الاحتياجات الموجودة وانها زادت بنسبة تزيد عن 30% عن العام الماضى .
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