شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية عقد إعمار مصر يدفع بورصة دبى للمنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، للأسبوع الثانى على التوالى، بنسبة 0.9% رابحاً 25.05 نقطة ليغلق عند مستوى 2660.53 نقطة، بقيادة سهم إعمار العقارية، وربحت بورصة دبى نحو 173 مليون درهم لتصل إلى 353.113 مليار درهم.

وجاء الارتفاع مدفوعاً بصعود سهم شركة إعمار بنسبة 4%، وذلك بعد إعلان شركة إعمار مصر للتنمية، التابعة لشركة إعمار العقارية، التوقيع بالأحرف الأولى بمقر الإدارة العام للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، على مشروع عقد التسوية مع شركة النصر للإسكان والتعمير، بشأن أرض مشروع "أب تاون كايرو" ، بالإضافة إلى إطلاق إعمار أحدث مشاريعها تحت اسم (سيشور-سيردانا)، وذلك بميناء راشد للسياحة البحرية.

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وارتفع قطاعى العقارات والبنوك ببورصة دبى، إذ ارتفع الأول بنسبة 3.7% مدفوعا بصعود سهم إعمار العقارية بنسبة 4%، أعقبه سهم إعمار للتطوير بنسبة 4.8%، ثم ارابتك بنسبة 5%، وارتفع الاستثمار بنسبة 1.4% بعد صعود سهم دبى للاستثمار بنسبة 1.6%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4% بضغوط هبوط سهم دبى الوطنى بنسبة 1.8%، ودى اكس بى بنسبة 0.5%.