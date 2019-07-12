الليرة التركية تهبط بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية

هبطت الليرة التركية 1.2 بالمئة أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات اليوم الجمعة بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية بعد أن سلمت روسيا أجزاء من نظام صواريخ إس-400 للدفاع الجوي إلى تركيا.
وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 5.7460 مقابل العملة الأمريكية بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 5.7780 .
وفي بورصة اسطنبول تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية 2.25 بالمئة في حين هبط مؤشر القطاع المصرفي 3.2 بالمئة.
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