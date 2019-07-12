الليرة التركية تهبط بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

هبطت الليرة التركية 1.2 بالمئة أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات اليوم الجمعة بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية بعد أن سلمت روسيا أجزاء من نظام صواريخ إس-400 للدفاع الجوي إلى تركيا.

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 5.7460 مقابل العملة الأمريكية بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 5.7780 .

وفي بورصة اسطنبول تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية 2.25 بالمئة في حين هبط مؤشر القطاع المصرفي 3.2 بالمئة.