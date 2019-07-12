شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ صفقة كليوباترا يدفع المجموعة المالية لصدارة شركات السمسرة بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 5.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 55.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 644.9 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 6.2%.
وتصدرت المجموعة المالية للسمسرة، ترتيب شركات السمسرة بعد تنفيذها صفقة على أسهم شركة مستشفى كليوباترا، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، لعدد 504 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.62 مليار جنيه.
وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 567.6 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 5.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 441.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.2%، وفى المركز الخامس شركة المجموعة الاقتصادية لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 413.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4%.
وجاء فى المركز السادس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 372 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 3.6%، بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 326.2 مليون جنيه بنسبة 3.1%، وحل فى المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 270.9 مليون جنيه بنسبة 2.6%.
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 251.6 مليون جنيه، و 209.1 مليون جنيه جنيه، بنسبة 2.4%، 2% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
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