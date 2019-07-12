شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 12-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الداش كوين بتقديم التداولات الإيجابية ليقترب من المتوسط المتحرك 50، والذي يستمر بالضغط سلباً على السعر، بينما يدخل مؤشر ستوكاستيك مناطق التشبّع في الشراء، بانتظار المساهمة بدفع السعر لاستئناف السيناريو السلبي المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 139.63 ثم 125.26 بعد كسر المستوى السابق، في حين يشترط استمراره الثبات دون مستوى 157.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 135.00 والمقاومة 150.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط