شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 12-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات إيجابية ليقترب من المقاومة المحورية 110.55، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبّع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر 99.20 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 84.60، مع التذكير بأهمية الثبات دون 110.55 لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 95.00 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط