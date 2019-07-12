شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 12-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الإيثريوم بالتذبذب في مسار جانبي ولا يزال دون دعم القناة الصاعدة المكسور سابقاً، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 255.90 وتمتد إلى 222.90 بعد كسر المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات دون 296.80 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 255.90 والمقاومة 280.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط