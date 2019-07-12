شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 12-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر البتكوين بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 11342.10، واقترب من اختبار المقاومة الأهم 11750.00، وكما أشرنا صباحاً، الثبات دون المستوى الأخير يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، ويحتاج السعر للتداول دون 11342.10 لتأكيدج استئناف الميل الهابط والتوجه نحو 10600.00 كمحطة رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 11750.00 سيوقف التوقعات السلبية ويدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 12261.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 10600.00 والمقاومة 11750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط