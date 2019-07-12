شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمقاومة القناة الهابطة، وقد يمتد ليختبر المقاومة الأهم عند 0.7044 قبل محاولة الانخفاض من جديد.

وبشكل عام، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بثبات السعر دون المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 0.6900.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6930 والمقاومة 0.7044

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط