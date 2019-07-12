شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت بإيجابية هادئة في محاولة للوصول إلى مقاومة القناة الصاعدة التي تمثّل هدفنا الرئيسي الأول عند 68.05، ويحصل على إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي تمتد أهدافه لتصل إلى 69.92 بعد اختراق المستوى السابق، مع التذكير بأن الثبات فوق 65.92 يمثّل شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.92 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد