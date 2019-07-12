الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 12-07-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 12-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر النفط نحو الأعلى ليقترب من مستوى 60.86، ويستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحتاج السعر لاختراق المستوى المذكور لتعزيز فرص امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، بانتظار استهداف مناطق 63.00 كمحطة رئيسية تالية.

 

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 59.80 والثبات دونه.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.50 والمقاومة 62.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للنفط 12-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا