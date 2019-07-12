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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 12-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر النفط نحو الأعلى ليقترب من مستوى 60.86، ويستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحتاج السعر لاختراق المستوى المذكور لتعزيز فرص امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، بانتظار استهداف مناطق 63.00 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 59.80 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.50 والمقاومة 62.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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