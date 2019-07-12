شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 12-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول المتوسط المتحرك 50، ويحصل على حافز إيجابي من مؤشر ستوكاستيك، بانتظار المساهمة بدفع السعر لاختراق مستوى 15.23 لتعزيز فرص التوجه نحو 15.62 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 15.05 والثبات دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.00 والمقاومة 15.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد