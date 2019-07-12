شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب محاولات إيجابية الآن متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، ويحتاج السعر لتجاوز مستوى 1420.00 لتسهيل مهمة تحقيق هدفنا الرئيسي الأول المنتظر عند 1438.90، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1400.30 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1390.00 والمقاومة 1430.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد