بعد ارتفاعه أمس.. تراجع كبير لأسعار الذهب في مصر اليوم

كتب: ضياء السقا

هبطت أسعار الذهب، بشكل حاد في السوق المصري، الجمعة 12 يوليو، بقيمة 7 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب، قد ارتفعت بشكل مفاجيء في مصر، الخميس، بمقدار 10 جنيهات.

وفي المقابل ارتفع الذهب عالميا، لتسجل أوقية الذهب 1406.44دولار.

وبحسب رويترز، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع الخميس، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تميل إلى التيسير النقدي مما عزز مبررات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1422.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثالث من يوليو تموز عند 1426 دولارا.

وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1424 دولارا.

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وكان عيار 21 قد سجل الأسبوع الماضي 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الجمعة كالتالي:

عيار 18 بـ 555 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 648 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 740 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5184 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.