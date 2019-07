شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة العز تخفض حصتها بحديد عز لصالح بنك نيويورك ميلون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير إفصاح مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لشركة حديد عز، للربع الثانى من العام الجارى، عن خفض مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار حصتها بالشركة، لصالح بنك نيويورك ميلون، وهى شركة استثمارات عالمية.

وتراجعت حصة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار بشركة حديد عز من 208.7 مليون سهم تمثل حصة 38.41% إلى 181.5 مليون سهم تمثل حصة 33.41%، فيما حصلت شركة بنك نيويورك ميلون على عدد 31.6 مليون سهم تمثل حصة 5.82% من الشركة.

ووفقا لنموذج الإفصاح، وزع هيكل مساهمين بشركة حديد الذين يملكون نسبة 5% فأكثر، هم مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار بحصة 33.41%، الشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية بحصة 11.29%، HSBC Bank PLc بحصة 7.44%، الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية بحصة 7.44%، شركة تنمية الاستثمارات المعدنية بحصو 7.44%، the Bank of New York Mellon بحصة 5.82%، ليبلغ إجمالى حصص المساهمين 73.19%.