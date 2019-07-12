شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تهبط بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت الليرة التركية 1.2 بالمئة أمام الدولار الأمريكى أثناء التعاملات، اليوم الجمعة، بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية بعد أن سلمت روسيا أجزاء من نظام صواريخ إس-400 للدفاع الجوى إلى تركيا.
وبحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 5.7460 مقابل العملة الأمريكية بعد أن هبطت فى وقت سابق من الجلسة إلى 5.7780 .
وفى بورصة اسطنبول تراجع المؤشر الرئيسى للأسهم التركية 2.25 بالمئة فى حين هبط مؤشر القطاع المصرفى 3.2 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر الليرة التركية تهبط بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.