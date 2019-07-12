الاقتصاد

الليرة التركية تهبط بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت الليرة التركية 1.2 بالمئة أمام الدولار الأمريكى أثناء التعاملات، اليوم الجمعة، بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية بعد أن سلمت روسيا أجزاء من نظام صواريخ إس-400 للدفاع الجوى إلى تركيا.

 

وبحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 5.7460 مقابل العملة الأمريكية بعد أن هبطت فى وقت سابق من الجلسة إلى 5.7780 .

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وفى بورصة اسطنبول تراجع المؤشر الرئيسى للأسهم التركية 2.25 بالمئة فى حين هبط مؤشر القطاع المصرفى 3.2 بالمئة.

 

 

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