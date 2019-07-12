شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع الأعمال" توقف مزاد بيع 3تماثيل تذكارية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، عن وقف إجراءات مزاد شركة النقل المباشر عرض عدد ثلاثة تماثيل تذكارية مصنوعة من النحاس للرئيس الراحل جمال عبد الناصر للبيع فى مزاد بالمظاريف المغلقة، وذلك من منطلق حرص الوزارة على ثروة مصر التراثية وكذلك تقديرها لشخص الزعيم والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
ووجهت الوزارة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، الشركة القابضة بالتحفظ على تماثيل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الثلاثة وإهداءها لوزارة الثقافة لما لها من قيمة تاريخية لشخصية عظيمة اثرت فى تاريخ مصر الحديث.
جدير بالذكر أن شركة النقل المباشر خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 وغير تابعة للوزارة، حيث تم بيعها لاتحاد العاملين بها منذ عام 1997، وعلى الرغم من ذلك فقد قامت الشركة القابضة بمساندة الشركة بعد تعثرها لفترة طويلة.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد وجهت باستعادة الشركة مع 4 شركات مثيلة لها لتطويرها فى أعمال نقل البضائع ضمن أنشطة الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى
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