شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف مكاسبها استنادا على ضعف الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، استنادا على ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،عقب التصريحات الأخيرة لرئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.3% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 15.13$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.09$،وسجلت الأعلى عند 15.17$ ،والأدنى عند 15.09$.

فقدت أسعار الفضة يوم الخميس نسبة 0.9% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بعد بيانات إيجابية عن وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة.

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وعلى مدار هذا الأسبوع ،حقق المعدن الأبيض "الفضة" ارتفاعا بأكثر من واحد بالمئة ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، استنادا على ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار الأداء الضعيف للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،عقب التصريحات الأخيرة لرئيس البنك الفيدرالي الاتحادي.

أشار "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي إلى ضعف الاقتصاد العالمي الواسع النطاق وتأثيره السلبي على آفاق الاقتصاد الأمريكي ، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين حيال تداعيات الصراعات التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع الصين ودول أخرى.

وقال باول إن "المركزي الأمريكي" سوف يتصرف حسب الحاجة للحفاظ على التوسع و المكتسبات الاقتصادية ، وأن المخاطر المتزايدة تثقل من كاهل التوقعات الاقتصادية.