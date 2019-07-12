شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بعد انخفاض أقل من المتوقع فى الصادرات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال الست جلسات الأخيرة ، مدعومة بصعود شركات التعدين والموارد الأساسية ، بعد بيانات أظهرت انخفاض أقل من المتوقع فى صادرات الصين "أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم".

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ،متضررا من خسائر شركات الأدوية.

وعلى مدار جلسات الأسبوع الجاري ، فقد مؤشر ستوكس أوروبا حوالي 0.7% ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،متأثرا بالهبوط الواسع الذي شهده السوق الألماني عقب تحذير بشأن الأرباح من "باسف".

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال الست جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بنسبة 1.7% ،وصعدت أيضا شركات صناعة السيارات بنسبة 1.5%.

سجلت الصادرات الصينية انخفاضا بنسبة 1.3% فى حزيران/يونيو ، بأقل من توقعات الخبراء انخفاض بنسبة 2.0% ،والصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم ، و تخوض حربا تجارية شرسة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى ،حث صندوق النقد الدولي يوم الخميس البنك المركزي الأوروبي إضافة حوافز جديدة لتخفيف المخاطر الاقتصادية المتزايدة ،وحذر الصندوق من أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه مخاطر توترات التجارية العالمية ،وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،وأزمة ديون إيطاليا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.1% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.2%.