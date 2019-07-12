شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق مكسب أسبوعي بفضل تعليقات "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس عقب بيانات إيجابية عن التضخم فى الولايات المتحدة ، بصدد استأنف المكاسب الأسبوعية وتحقيق مكسب أسبوعي جديد ، بفضل تعليقات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس ،والتي عززت من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من مرة خلال هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.3% حتى الساعة 09:05 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,407.55$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,403.93$،وسجلت أعلى مستوي 1,412.34$ ، وأدنى مستوي 1,403.63$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 1.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو.

قلصت تلك البيانات من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإجراء خفض بنحو نصف نقطة مئوية فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع نهاية الشهر الجاري ،بعدما أصبح خفض ربع نقطة مئوية أمرا متفقا عليه فى معظم أسواق المال العالمية.

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وعلى مدار الأسبوع الجاري ،حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة 0.6% ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي تستأنف من خلاله مكاسبها الأسبوعية التي توقفت مؤقتا الأسبوع السابق للمرة الأولى خلال سبعة أسابيع بسبب عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ست سنوات.

ويدعم هذا المكسب التعليقات الأكثر تشاؤما عما كان متوقعا من رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول " خلال شهادته النصف سنوي عن السياسة النقدية أمام الكونغرس الأمريكي ،والتي عززت من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية لأكثر من مرة خلال هذا العام.

قال "جيروم باول" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء أن ضعف الاقتصاد العالمي الواسع النطاق يلقي بظلاله السلبية على آفاق الاقتصاد الأمريكي ،وسط حالة من الضبابية بشأن تداعيات الحرب التجارية التي تخوضها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع الصين ودول أخرى.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 800.54 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى فى أكثر من أسبوعين.