شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام قرب ذروة 7 أسابيع بفعل انخفاض الإنتاج فى خليج المكسيك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،ليقترب الخام الأمريكي من أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، وخام برنت من الأعلى فى ستة أسابيع ، بفعل الانخفاض الكبير فى إنتاج الخام فى خليج المكسيك بسبب العاصفة الاستوائية "باري" ، ويدعم الأسعار أيضا استمرار التوترات فى منطقة الشرق الأوسط.

بحلول الساعة 08:35بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 60.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.48$،وسجل أعلى مستوي 60.78$ ،وأدنى مستوي 60.32$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 67.17$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.83$ ،وسجل أعلى مستوي 67.22$ ،وأدنى مستوي 66.74$.

أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.4% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 60.92$ للبرميل ،وصعدت عقود برنت بحوالي 0.2% ،وسجلت مستوى 67.62$ للبرميل الأعلى منذ 30 أيار/مايو الماضي.

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خفضت شركات النفط العاملة فى خليج المكسيك أكثر من مليون برميل يوميا من الإنتاج ، بما يعادل 53% من إنتاج المنطقة ، بسبب العاصفة الاستوائية "باري" التي قد تصل غدا السبت إلى ساحل لويزيانا.

ويمثل إنتاج خليج المكسيك حوالي 17% من إنتاج النفط الخام الأمريكي، والذي يبلغ حاليا 12.3 مليون برميل يوميا ،والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

ذكرت الحكومة البريطانية يوم الخميس أن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض ناقلتها " بريتيش هيريتدج" فى مضيق هرمز ، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة تابعة للقوات البحرية البريطانية.

جددت تلك الحادثة المخاوف حيال استمرار التوترات فى الشرق الأوسط ، فى أعقاب هجمات على ناقلات نفط وإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار فى حزيران/يونيو ،واتهام الولايات المتحدة بشكل مباشر إيران بالوقوف وراء تلك الأحداث.