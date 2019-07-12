- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام قرب ذروة 7 أسابيع بفعل انخفاض الإنتاج فى خليج المكسيك والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،ليقترب الخام الأمريكي من أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، وخام برنت من الأعلى فى ستة أسابيع ، بفعل الانخفاض الكبير فى إنتاج الخام فى خليج المكسيك بسبب العاصفة الاستوائية "باري" ، ويدعم الأسعار أيضا استمرار التوترات فى منطقة الشرق الأوسط.
بحلول الساعة 08:35بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 60.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.48$،وسجل أعلى مستوي 60.78$ ،وأدنى مستوي 60.32$.
وصعد خام برنت إلى مستوي 67.17$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.83$ ،وسجل أعلى مستوي 67.22$ ،وأدنى مستوي 66.74$.
أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.4% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 60.92$ للبرميل ،وصعدت عقود برنت بحوالي 0.2% ،وسجلت مستوى 67.62$ للبرميل الأعلى منذ 30 أيار/مايو الماضي.
خفضت شركات النفط العاملة فى خليج المكسيك أكثر من مليون برميل يوميا من الإنتاج ، بما يعادل 53% من إنتاج المنطقة ، بسبب العاصفة الاستوائية "باري" التي قد تصل غدا السبت إلى ساحل لويزيانا.
ويمثل إنتاج خليج المكسيك حوالي 17% من إنتاج النفط الخام الأمريكي، والذي يبلغ حاليا 12.3 مليون برميل يوميا ،والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.
ذكرت الحكومة البريطانية يوم الخميس أن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض ناقلتها " بريتيش هيريتدج" فى مضيق هرمز ، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة تابعة للقوات البحرية البريطانية.
جددت تلك الحادثة المخاوف حيال استمرار التوترات فى الشرق الأوسط ، فى أعقاب هجمات على ناقلات نفط وإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار فى حزيران/يونيو ،واتهام الولايات المتحدة بشكل مباشر إيران بالوقوف وراء تلك الأحداث.
كانت هذه تفاصيل خبر النفط الخام قرب ذروة 7 أسابيع بفعل انخفاض الإنتاج فى خليج المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.