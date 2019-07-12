شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع متغاضيا عن هجوم "دونالد ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 2% بالتعاملات الفورية يوم الجمعة فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، مع تمسك أكبر عملة رقمية بالعالم بالتداول أعلى مستويات 11,000$ ، متغاضية عن هجوم الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" الشرس على صناعة التشفير وعملات البتكوين وليبرا.

وبحلول الساعة 07:45بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول11,633$ بارتفاع قدره 281$ بنسبة 2.5%،حيث سعر الافتتاح عند 11,352$،وسجلت أعلى مستوي عند 11,735$ ،وأدنى سعر عند 11,083$.

فقد "البتكوين" يوم الخميس نسبة 6.2% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 10,966$ لكل وحدة بتكوين ، وسط أجواء سلبية عقب تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي ،والتي هاجم خلالها عملة فيسبوك الرقمية "ليبرا".

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 8 مليار$ إلى إجمالي 318 مليار$ ،مع انتعاش أسعار معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

ارتفع البتكوين يوم الجمعة ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع تمسك أكبر عملة رقمية فى العالم حتى الآن بالتداول أعلى مستويات 11,000$.

ويظل هذا الارتفاع محدودا حتى اللحظة ، بسبب تنامي المخاوف التنظيمية فى الولايات المتحدة "أكبر سوق رقمية فى العالم " خاصة بعد الهجوم الشرس من قبل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على صناعة التشفير ، بالإضافة إلى التعليقات السلبية من قبل رئيس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي".

عبر رئيس الولايات المتحدة عن معارضته للعملات الرقمية ككل ،وركز على البتكوين وليبرا على وجه التحديد ، فى سلسلة من التغريدات عبر توتير نشرت فى حوالي الساعة 8:15 مساءا بتوقيت شرق أمريكا يوم الخميس 11 تموز/يوليو.

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قال ترامب "أنا لست من محبي البتكوين والعملات المشفرة الأخرى ، إنها ليست من المال وقيمتها شديدة التقلب وتستند إلى الهواء ، أصول التشفير غير المنظمة يمكن أن تسهل السلوك غير المشروع ، بما فى ذلك تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة الغير قانونية".

وأضاف ترامب " إن عملة فيسبوك ليبرا ليس لها مكانة أو موثوقية تذكر ، إذا أراد فيسبوك وشركات أخري أن يصبحوا بنكا ، فيجب عليهم السعي للحصول على ميثاق مصرفي جديد ،أو أن يخضعوا لجميع اللوائح المصرفية تماما مثل البنوك الأخرى".

وقال دونالد ترامب " لدينا عملة حقيقة واحدة فقط فى الولايات المتحدة "الدولار الأمريكي" ،وهي أقوي من أي وقت مضي ،ويمكن الاعتماد عليها بموثوقية ،إنها العملة الأكثر هيمنة فى أي مكان فى العالم ،وستظل دائما على هذا النحو".

تأتي تصريحات دونالد ترامب بعد يوم واحد فقط من هجوم أخر شنه رئيس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" على عملة فيسبوك الرقمية "ليبرا".

قال "جيروم باول" يوم الأربعاء إن خطة فيسبوك لإطلاق عملة رقمية تعرف باسم "ليبرا" لا يمكن أن تسير قدما ما لم يتم معالجة المخاوف المحيطة بها.

وأضاف "باول" أن عملة "ليبرا"تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالخصوصية وغسيل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي ،وهذا المخاوف يجب معالجتها بشكل شامل و علني.

وهذا الهجوم المتتالي من أعلى السلطات السياسية والمالية الأمريكية، لا يعد من قبيل الصدفة، فيأتي قبل أن يعقد الكونغرس الأمريكي جلسات وشيكة تخص مشروع فيسبوك الرقمي، والمقرر عقد تلك الجلسات يومي الثلاثاء والأربعاء 16 -17 تموز/يوليو الجاري.