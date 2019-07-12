شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى له في ثلاثة أسابع أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 19 من حزيران/يونيو ولتعد بصدد أول مكاسب أسبوعية قي ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 1.1272 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1254 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1274، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1249.

هذا وتترقب الأسواق حالياً عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في لشهر أيار/مايو الماضي، وذلك قبل نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في نيسان/أبريل الماضي.

Advertisements

ويأتي ذلك بالتزامن فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين في بروكسل التي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي، ونود الإشارة لكون تلك الاجتماعات تعد مغلقة ولا يسمح لوسائل الإعلام بنقلها، إلا أن المسئولين عادتاً مع يجرون أحاديث صحفية مع وسائل الإعلام على مدار اليوم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في أيار/مايو.

وفي نفس السياق، قد تعكس القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.1% مقابل 2.3% في أيار/مايو، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات التضخم للشهر الماضي مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أمس الخميس والتي جاءت في مجملها متفوقة على التوقعات.