شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ أواخر أيار/مايو ولتعد بصدد مكاسب أسبوعية وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 19 من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال القلق من العاصفة التي من المرتقب أن تضرب خليج المكسيك والتي قد تنعكس على الإنتاج هناك.

وفي تمام الساعة 04:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 آب/أغسطس "نيمكس" 0.17% لتتداول عند مستويات 60.56$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.46$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.21% لتتداول عند 66.97$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.83$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار 0.15% إلى مستويات 96.93 مقارنة بالافتتاحية عند 97.08.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة، للكشف عن بيانات التجارة للشهر الماضي مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري من قبل الإدارة العامة للجمارك الصينية والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 276 مليار يوان أي ما يعدل 45.2$ مليار مقابل 279 مليار يوان أي ما يعادل 41.7$ مليار في أيار/مايو الماضي.

ويأتي ذلك وسط تطلع المستثمرين لمتابعة آثار الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين على بيانات التجارة الصينية، وفي نفس السياق، فقد تابعنا أمس الخميس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر عن خيبة آمل بلاده من الصين التي لم تفي بحجم المشتريات من المنتجات الزراعية الأمريكية التي وعدت بها في وقت سابق من الشهر الماضي.

وفي المقابل، أعربت وزارة التجارة الصينية أيضا بالأمس عن آمال بكين بأن تقوم واشنطون بإزالة القيود المفروضة على شركة هواوي قريباً، موضحة أن كلا الطرفين يحاولان تنفيذ التعهدات التي اتفق عليها كل من الرئيس الصيني شي جينج بينج ونظيره الأمريكي خلال فعليات قمة العشرين الأخيرة، ومضيفة أنه لم يتم الحديث بعد عن اجتماعات المباحثات التجارية وأن الصين كانت متسقة في ضرورة معالجة مخاوفها الأساسية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في أيار/مايو.

وفي نفس السياق، قد تعكس القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.1% مقابل 2.3% في أيار/مايو، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات التضخم للشهر الماضي مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أمس الخميس والتي جاءت في مجملها متفوقة على التوقعات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط اتساع العجز إلى 9.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر مقابل 1.1 مليون برميل في القراءة السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 1.9 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 459.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 4% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، في حين ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 3.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 5% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أمس الخميس كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي قامت من خلاله بخفض توقعاتها للطلب العالمي على نفطها خلال العام المقبل وسط قيام المنتجين من خارج المنظمة بضخ المزيد من النفط في الأسواق، موضحة أن الطلب العالمي على نفطها قد يبلغ 29.27 مليون برميل في عام 2020 وذلك بانخفاض يقدر بنحو 1.34 مليون برميل يومياً عن مستويات الطلب المتوقعة لهذا العام.

وتضمن التقرير الشهري لمنظمة أوبك توقعات المنظمة بأن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنفس وتيرة هذا العام وأن يشهد الاقتصاد العالمي نمو مماثل لوتيرة نمو 2019، وذلك على الرغم من احتمالية تباطؤ النمو في أكبر اقتصاديان في العالم وأكبر مستهلكان للطاقة عالمياً، كل من الولايات المتحدة والصين، حيث أفادت المنظمة بأنه من غير المتوقع تصاعد المخاطر الاقتصادية ولاسيما مع عدم تصاعد التوترات التجارية بدرجة أكبر.

ويذكر أن منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً قد أعلنوا في مطلع هذا الشهر عن تمديد اتفاق أوبك بخفض الإنتاج العالمي للنفط لمدة تسعة أشهر حتى نهاية الربع الأول من عام 2020 والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً وسط تعهد أوبك وحلفائها بتحسين التزامهم بخفض إنتاجهم النفطي خلال الفترة المقبلة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا الأربعاء أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تغريده له بأنه سيتم زيادة العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران قريباً، مع أفادته بأن طهران كانت تعمل على تخصيب اليورانيوم بشكل سري طوال الفترة الماضية، وذلك في انتهاك للاتفاق النووي المبرم معها في 2015، موضحاً أن ذلك الاتفاق كان سينتهي في عدد قلق من السنوات وأنه سيتم قريباً زيادة العقوبات على إيران إلى حد كبير.

ويذكر أن إيران هددت في مطلع هذا الأسبوع بزيادة معدل تخصيب اليورانيوم إلى 20% في خطوة تخالف البنود الأساسية للاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل أن تعيد عقوباتها الاقتصادية على طهران مؤخراً، الأمر الذي قد عزز قلق الأسواق من احتدام الصراع القائم بين واشنطون وطهران عقب فترة من التوترات اقتربت من توجيه الولايات المتحدة لضربة جوية إلى إيران الشهر الماضي.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الأربعاء الماضي قبل عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكي، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 5 منصات إلى إجمالي 788 منصة خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من تموز/يوليو.

ونود الإشارة، لكون إنتاج الولايات المتحدة من النفط ارتفع في أخر أسابيع الشهر الماضي بواقع 100 ألف برميل يومياً في أول زيادة أسبوعية خلال شهر إلى 12.2 مليون برميل يومياً ليقترب من المستوى القياسي الذي حققه في وقت سابق من هذا العام عند 12.4 مليون برميل يومياً.