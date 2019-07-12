شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب بصدد استأنف مسيرات مكاسبها الأسبوعية مع استأنف مؤشر الدولار لخسائره الأسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب لتستأنف مسيرات مكاسبها اليومية التي توقفت بالأمس عقب اختبارها للأعلى لها منذ 25 من حزيران/يونيو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 14 من أيار/مايو من عام 2013 ولتعد بصدد استأنف مكاسبها الأسبوعية وتحقيق مكاسبها الأسبوعية السابعة في ثمانية أسابيع وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 19 من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الصيني ونظيره الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 03:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس 0.25% لتتداول حالياً عند 1,409.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,406.20$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 96.97 مقارنة بالافتتاحية عند 97.08.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، للكشف عن بيانات التجارة للشهر الماضي مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري من قبل الإدارة العامة للجمارك الصينية والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 276 مليار يوان أي ما يعدل 45.2$ مليار مقابل 279 مليار يوان أي ما يعادل 41.7$ مليار في أيار/مايو الماضي.

ويأتي ذلك وسط تطلع المستثمرين لمتابعة آثار الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين على بيانات التجارة الصينية، وفي نفس السياق، فقد تابعنا أمس الخميس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر عن خيبة آمل بلاده من الصين التي لم تفي بحجم المشتريات من المنتجات الزراعية الأمريكية التي وعدت بها في وقت سابق من الشهر الماضي.

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وفي المقابل، أعربت وزارة التجارة الصينية أيضا بالأمس عن آمال بكين بأن تقوم واشنطون بإزالة القيود المفروضة على شركة هواوي قريباً، موضحة أن كلا الطرفين يحاولان تنفيذ التعهدات التي اتفق عليها كل من الرئيس الصيني شي جينج بينج ونظيره الأمريكي خلال فعليات قمة العشرين الأخيرة، ومضيفة أنه لم يتم الحديث بعد عن اجتماعات المباحثات التجارية وأن الصين كانت متسقة في ضرورة معالجة مخاوفها الأساسية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في أيار/مايو.

وفي نفس السياق، قد تعكس القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.1% مقابل 2.3% في أيار/مايو، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات التضخم للشهر الماضي مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أمس الخميس والتي جاءت في مجملها متفوقة على التوقعات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس النصف الثاني والأخر من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، عقب ساعات من قيامه بالإدلاء بالنصف الأول من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأربعاء الماضي، ليكمل بذلك شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس الأمريكي.

ونود الإشارة، لكون شهادة باول قد عزز من تكهنات الأسواق بإقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض القائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي من المرتقب عقده في 30-31 من تموز/يوليو، وبالأخص عقب الكشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع الفيدرالي الأخير الذي دعم بدوره فرص خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بحلول نهاية الشهر.