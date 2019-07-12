شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والأنظار على بيانات التجارة الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الجمعة مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، في حين تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية.

ويأتي ذلك على أعتاب الكشف من قبل الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم عن قراءة الميزان التجاري للشهر الماضي وسط تطلع الأسواق لمتابعة آثار الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين على بيانات التجارة، وفي نفس السياق، فقد تابعنا أمس الخميس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة آمل أمريكا من الصين التي لم تفي بحجم المشتريات من المنتجات الزراعية الأمريكية التي وعدت بها مؤخراً.

وفي المقابل، أعربت وزارة التجارة الصينية أيضا بالأمس عن آمال الصين بأن تقوم واشنطون بإزالة القيود المفروضة على شركة هواوي قريباً، موضحة أن كلا الطرفين يحاولان تنفيذ التعهدات التي اتفق عليها كل من الرئيس الصيني شي جينج بينج ونظيره الأمريكي خلال فعليات قمة العشرين الشهر الماضي، ومضيفة أنه لم يتم الحديث بعد عن اجتماعات المباحثات التجارية وأن بكين كانت متسقة في ضرورة معالجة مخاوفها الأساسية.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.16% ليخسر 2.52 نقطة ويصل إلى المستوى 1,576.11، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.04% ليربح 9.60 نقطة ويصل إلى المستوى 21,653.13.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فقد شهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.50% ليربح 18.84 نقطة ويصل إلى المستوى 3,804.06، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.25% ليربح هو الأخر 7.36 نقطة ويصل إلى المستوى 2,925.12.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.28% ليربح 80.87 نقطة ويصل إلى المستوى 28,512.67، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.40% ليربح هو الأخر 8.38 نقطة ويصل إلى المستوى 2,088.96.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.27% ليخسر 29.14 نقطة ويصل إلى المستوى 10,658.18، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.04% ليخسر هو الأخر 2.54 نقطة ويصل إلى المستوى 6,713.60.