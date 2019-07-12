شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يغلق أعلى مستوى 27 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومة باستمرار التوقعات المتعلقة بقرب خفض الاحتياطي الاتحادي لمعدل الفائدة، ولكن "ناسداك" تخلى عن مكاسبه مستقراً في ختام الجلسة، وبلغ "داو جونز" و"ستاندرد أند بورز" مستويات لم يصلا إليها على الإطلاق.



يأتي ذلك بعض تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي "جيروم باول" في شهادته أمام مجلس الشيوخ اليوم والتي أكد خلالها على وجود ضغوط تضر الاقتصاد وتؤثر سلبيا على ثقة الأسواق، ولكنه صرح بأن التلميح إلى خفض الفائدة عزز الثقة جزئياً.



ومن جانبه، صرح الرئيس "دونالد ترامب" بأن الصين خيبت أمل واشنطن بسبب عدم التزامها بحجم المشتريات من المنتجات الزراعية الأمريكية الذي قطعته على نفسها خلال المفاوضات.



وكشفت بيانات عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 209 آلاف في الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في يونيو/حزيران.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.4% وأغلق عند 60.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.9 دولار وأقل سعر عند 60.1 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 0.7% مغلقاً عند 66.52 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 67.6 دولار وأقل سعر عند 66.4 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 228 نقطة) إلى 27088 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27088 نقطة وأقل مستوى عند 26916 نقطة.



وارتفع أيضا "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.2% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 2999.9 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3002 نقطة وأقل مستوى عند 2988.8 نقطة.



أما "ناسداك"، فقد تراجع بأقل من 0.1% (ما يعادل ست نقاط) إلى 8196 نقطة، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 8226 نقطة، وأقل مستوى عند 8171 نقطة.