شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اجمالى التداول بالبورصة المصرية إلى 10.7 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.4 مليار ورقة منفذة على 82 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 2.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 669 مليون ورقة منفذة على 58 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 3.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.4 مليون ورقة منفذة على 1060 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 53.71% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.29%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

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ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 684 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 46.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.1 مليار جنيه، بحجم تداول 640 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 25.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.4 مليار جنيه بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 71.4 ألف عملية.

وارتفعت قيمة التداول خلال الأسبوع الجارى، بعد تنفيذ صفقة على أسهم شركة مستشفى كليوباترا، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، لعدد 504 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.62 مليار جنيه.