شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات بورصة النيل خلال أسبوع من حيث قيم التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 36.1 مليون ورقة بقيمة قدرها 33.9 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 14.7 مليون ورقة، بقيمة قدرها 3.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، بحجم تداول بلغ 728 ألف ورقة، وبقيمة 1.7 مليون جنيه.

وجاءت شركتا الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، الدولية للأسمدة والكيمايات، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 60.4 ألف ورقة بقيمة 34 ألف جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 13.4 ألف ورقة بقيمة 16.5 ألف جنيه الثانية.

سجلت بورصة النيل، خلال جلسة تداول أمس الخميس، ثانى أعلى قيمة تداول فى تاريخها، بعدما بلغ 35.9 مليون جنيه، بحجم تداول 44.5 مليون ورقة مالية منفذة عبر 439 عملية.

واستحوذت شركة سبيد ميديكال على نسبة تجاوزت 86% من حجم تعاملات جلسة اليوم، بعدما تم تنفيذ 35.9 مليون سهم بقيمة 33.8 مليون جنيه عبر 33 عملية.

ونجح سهم سبيد ميديكال، منذ طرحه ببورصة النيل يوم 14 إبريل الماضى، فى زيادة أحجام التداول بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليحقق نحو 83 مليون جنيه قيمة تداول خلال 3 شهور منذ طرحه، فى سابقة لم فى تاريخ بورصة النيل منذ إنشائها.

Advertisements

وتعتزم شركة سبيد ميديكال، إنشاء مستشفى على طريق الإسماعيلية، بتكلفة إجمالية تبلغ 180 مليون جنيه، كما تستهدف الوصول لـ 150 فرعاً للمعامل على مستوى الجمهورية خلال السنوات الـ 5 المقبلة، بالإضافة إلى الوصول بالعيادات التخصصية إلى 6 أفرع خلال نفس الفترة، وإنشاء 15 مركز أشعة.

كما تعتزم الشركة مضاعفة رأسمالها لتتمكن من القيد في سوق البورصة الرئيسى خلال العام الجاري؛ حيث يبلغ رأس المال حالياً 52 مليون جنيه، ومن المستهدف الوصول به لأكثر من 100 مليون جنيه قبل نهاية 2019.

ومع مطلع الشهر الجارى، تم تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة سبيد ميديكال من جنيه واحد إلى 20 قرشاً، مع الإبقاء على رأس مال الشركة المصدر كما هو بقيمة 52 مليون جنيه، ليصبح موزعاً على 260 مليون سهم.