شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن بالقاهرة : استقرار الأسعار والكيلو ب 23 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الجمعة 12-7-2109 أن أسعار الدواجن شهدت استقرارا على مدار الأسبوع .

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم تراوحت بين 22- 23 جنيها للكيلو من المزرعة فى حيث يصل سعر الكيلو للمستهلك بين 27-28 جنيها للكيلو .

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وأضاف السيد فى تصريحات لليوم السابع أن سعر كرتونة البيض يصل سعرها الى 27.5 جنيها من المزرعة فى حين يصل سعرها للمستهل بين 30 33 جنيها للكيلو بحسب المنطقة .