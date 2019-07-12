شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور والبلطى بـ 35 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق الأسماك اليوم الجمعة 12-7-2019 استقرارا فى أسعار معظم الأصناف، وذلك طبقا للأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.

واستقر سعر كيلو سمك البلطى 1 بين 38 –42 جنيها، فيما استقر سعر البلطى 2 بين 30 – 34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البلطى الأسوانى بين 15 – 35 جنيها للكيلو، وسعر الكيلو لسمك القشر بياض 50 –64 جنيها، واستقر سعر المكرونة السويسى عند 55 – 66 جنيها للكيلو، وانخفض سعر كيلو البورى ليتراوح بين 39– 44 جنيها.

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فيما وصل سعر سمك البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، بينما انخفض سعر كيلو الجمبرى ليترواح بين 200– 300 جنيها ، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 – 150 جنيها، وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 – 190 جنيها .